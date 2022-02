Sondaggi Demopolis: Pd si conferma primo partito, giù FDI e Lega (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Pd si conferma primo partito nelle intenzioni di voto registrate dai Sondaggi Demopolis per Radio1 Rai. La rilevazione, effettuata subito dopo la rielezione di Mattarella al Quirinale, vede i democratici in crescita di un decimo al 21,5% e in calo i principali partiti di centrodestra. Fratelli d’Italia lascia sul campo quattro decimi attestandosi al 20,6% mentre la Lega perde un punto scivolando al 18% e a oltre tre punti dalla vetta. In calo anche le quotazioni del Movimento 5 Stelle ora al 14,2%. In rialzo i valori di Forza Italia e Azione/+Europa rispettivamente al 7,5% e al 3,4%. Fonte: DemopolisSondaggi Demopolis: nota metodologica L’indagine è stata realizzata dall’Istituto Demopolis, ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Pd sinelle intenzioni di voto registrate daiper Radio1 Rai. La rilevazione, effettuata subito dopo la rielezione di Mattarella al Quirinale, vede i democratici in crescita di un decimo al 21,5% e in calo i principali partiti di centrodestra. Fratelli d’Italia lascia sul campo quattro decimi attestandosi al 20,6% mentre laperde un punto scivolando al 18% e a oltre tre punti dalla vetta. In calo anche le quotazioni del Movimento 5 Stelle ora al 14,2%. In rialzo i valori di Forza Italia e Azione/+Europa rispettivamente al 7,5% e al 3,4%. Fonte:: nota metodologica L’indagine è stata realizzata dall’Istituto, ...

