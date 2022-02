Scoperto asilo degli orrori nel Casertano | botte e violenze psicologiche sui bimbi Arrestate 3 maestre

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sono accusate di avere maltrattato gli alunni tre insegnanti finite ai domiciliari. Lefisiche esono avvenute nelle aule di una scuola per l’infanzia privata di Casapulla, in provincia di Caserta.nelsuiLe tre destinatarie del provvedimento cautelare del gip, notificato dai carabinieri L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

dueali_ : appena scoperto che una ragazza che conosco dall’asilo e con cui quest’estate avevo riallacciato i rapporti ha racc… - tuttoeniente7 : È nata una sorellina di una compagna d'asilo della duenne, oggi ho incrociato il papà, ha scoperto che siamo novacs… - liamessence : RT @noemitomlinsonn: ho scoperto che l’asilo dì chiara ha il mio nome - noemitomlinsonn : ho scoperto che l’asilo dì chiara ha il mio nome - teaqueen136 : @baboskibe Ti capisco! Noi avevamo già fatto una quarantena perché 1 suo compagno dell'asilo era positivo. Ha fatto… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperto asilo

Teleclubitalia.it

...per dare una residenza agli stranieri con permesso di soggiorno per richiedenti; requisito ... La denuncia di Cruciani: "Razzismo puro" Gli agenti hannoche ben 330 romeni hanno dichiarato ...CROTONE/ Due pizzerie, una tappezzeria e persino unnido: tutti allacciati abusivamente alla rete idrica. Lo hala squadra amministrativa della Questura di Crotone che insieme a personale della società Congesi, gestore del servizio ...Tredici anni in asilo presso il Governo italiano). È la battaglia infinita di un padre brasiliano, Paulo Airton Pavesi, 55 anni, costretto ad abbandonare il suo paese perché minacciato a causa di ...Qualche anno fa avevo portato Lola dal veterinario per sterilizzarla: prima di procedere, il veterinario le aveva fatto un’ecografia per controllare che tutto fosse a posto e… aveva scoperto tre ...