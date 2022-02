Pattinaggio artistico, Pechino 2022: Nathan Chen in discesa verso l’oro, Hanyu chiamato a un miracolo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nathan Chen è pronto ad archiviare la pratica. Forte del suo vantaggio di cinque punti sul secondo classificato maturato grazie a uno short program monstre che è valso il nuovo record del mondo, lo statunitense si è avvicinato sempre di più all’obiettivo tanto agognato: la prima medaglia d’oro nel singolo maschile di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Per l’allievo di Rafael Arutunian sarà fondamentalmente tutto in discesa, in quanto avrà modo di ragionare anche su quale strategia di gara utilizzare osservando che cosa faranno tutti i principali contendenti, uno tra tutti il nipponico detentore del titolo olimpico Yuzuru Hanyu (al momento distante 18 punti), il quale scenderà addirittura nel penultimo gruppo di lavoro dopo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022)è pronto ad archiviare la pratica. Forte del suo vantaggio di cinque punti sul secondo classificato maturato grazie a uno short program monstre che è valso il nuovo record del mondo, lo statunitense si è avvicinato sempre di più all’obiettivo tanto agognato: la prima medaglia d’oro nel singolo maschile dialle Olimpiadi Invernali di. Per l’allievo di Rafael Arutunian sarà fondamentalmente tutto in, in quanto avrà modo di ragionare anche su quale strategia di gara utilizzare osservando che cosa faranno tutti i principali contendenti, uno tra tutti il nipponico detentore del titolo olimpico Yuzuru(al momento distante 18 punti), il quale scenderà addirittura nel penultimo gruppo di lavoro dopo ...

Advertising

Coninews : Emozioni e medaglie nel pattinaggio artistico sul ghiaccio, tanti auguri di buon compleanno a Carolina #Kostner! ??… - cerbiattoeyess : RT @italianarmyfam_: ? “Euphoria” di #JUNGKOOK è stata usata come musica di sottofondo in una clip del pattinatore artistico Cha Junhwan pe… - dariopetisso : RT @italianarmyfam_: ? “Euphoria” di #JUNGKOOK è stata usata come musica di sottofondo in una clip del pattinatore artistico Cha Junhwan pe… - 5_SweetCreature : RT @italianarmyfam_: ? “Euphoria” di #JUNGKOOK è stata usata come musica di sottofondo in una clip del pattinatore artistico Cha Junhwan pe… - jiminrealbride_ : RT @italianarmyfam_: ? “Euphoria” di #JUNGKOOK è stata usata come musica di sottofondo in una clip del pattinatore artistico Cha Junhwan pe… -