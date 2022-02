Nucleare | fusione record per energia ‘pulita’

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ricercatori europei e italiani hanno ottenuto quantità didalle reazioni di. Eurofusion ha infatti conseguito una quantitàdiprodotta da(59 megajoules contro il precedente primato di 21,7). Il risultato è stato annunciato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nel Regno Unito, nel sito di Ukaea-J1 Assembly Hall a Culham, in cui sono stati resi noti importanti risultati scientifici ottenuti nell’esperimento europeo aJet, che ha visto in prima fila anche la ricerca italiana. Ilè stato raggiunto presso l’impianto europeo Jet-Joint European Torus, il più grande e potente tokamak in funzione al mondo situato a Culham, nel Regno Unito. ...