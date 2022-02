Mascherine e Green pass, sta per cambiare tutto: le novità in arrivo secondo il piano del Governo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’allentamento graduale delle misure anti Covid in Italia punta verso la data del 31 marzo prossimo, quando scadrà lo stato di emergenza (in vigore ormai da 2 anni nel contesto dell’emergenza Coronavirus) e dovrebbero arrivare novità in merito all’obbligo di Mascherine al chiuso e Green pass. L’ultima ordinanza del Ministero della Salute va in direzione di un progressivo ritorno alla normalità, dopo lo stop all’uso dei dispositivi di protezione individuale all’aperto dall’11 febbraio. Mascherine al chiuso e Green pass: novità in arrivo secondo il piano del Governo La data del 31 marzo 2022 sarà potenziale punto di svolta nell’architettura delle misure di contrasto alla pandemia, ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’allentamento graduale delle misure anti Covid in Italia punta verso la data del 31 marzo prossimo, quando scadrà lo stato di emergenza (in vigore ormai da 2 anni nel contesto dell’emergenza Coronavirus) e dovrebbero arrivarein merito all’obbligo dial chiuso e. L’ultima ordinanza del Ministero della Salute va in direzione di un progressivo ritorno alla normalità, dopo lo stop all’uso dei dispositivi di protezione individuale all’aperto dall’11 febbraio.al chiuso einildelLa data del 31 marzo 2022 sarà potenziale punto di svolta nell’architettura delle misure di contrasto alla pandemia, ...

