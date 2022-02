Mara Venier, perde la testa e dimentica Nicola: “Il mio amore…” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’amore di Mara Venier per un ragazzo, che non è il marito, ormai è espletato. La donna ha occhi solo per lui. Anche quest’anno l’edizione del Festival della musica italiana di Sanremo ha avvicinato la conduttrice al cantante. Ormai, non ci sono più parole per poter spiegare l’affetto che Mara Venier prova nei confronti di Achille Lauro e una fotografia rende visibile questa asserzione. Ancora una volta, la donna ha mostrato ai telespettatori quanta vicinanza ci sia con il giovane ribelle, ma chissà cosa ne pensa il marito di lei. Mara Venier abbracciata ad Achille Lauro (WebSource)Lei è l’amatissima conduttrice di Domenica In, passata alla storia del cinema italiano dopo aver lavorato con illustri nomi del settore nostrano. Famose sono anche le sue relazioni ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’amore diper un ragazzo, che non è il marito, ormai è espletato. La donna ha occhi solo per lui. Anche quest’anno l’edizione del Festival della musica italiana di Sanremo ha avvicinato la conduttrice al cantante. Ormai, non ci sono più parole per poter spiegare l’affetto cheprova nei confronti di Achille Lauro e una fotografia rende visibile questa asserzione. Ancora una volta, la donna ha mostrato ai telespettatori quanta vicinanza ci sia con il giovane ribelle, ma chissà cosa ne pensa il marito di lei.abbracciata ad Achille Lauro (WebSource)Lei è l’amatissima conduttrice di Domenica In, passata alla storia del cinema italiano dopo aver lavorato con illustri nomi del settore nostrano. Famose sono anche le sue relazioni ...

