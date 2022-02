L’app che permette ai braccianti di segnare le giornate lavorate così da non vedersele cancellate (Di mercoledì 9 febbraio 2022) È stata ribattezzata app salva braccianti per una ragione precisa: si tratta di un’applicazione che attualmente non è ancora disponibile ma il cui scopo è quello di risolvere un problema particolarmente rilevante – soprattutto nelle regioni del sud Italia – per i manovali dell’agricoltura, ovvero quello della cancellazione indiscriminata delle giornate lavorate. così come viene descritto, lo strumento mira a fornire una protezione concreta ai braccianti e al tempo che hanno impiegato per lavorare, sostituendo in tutto e per tutto un cartellino da timbrare. LEGGI ANCHE >>> «Per fare concorrenza al lavoro agricolo irregolare dobbiamo rendere conveniente regolarizzare» L’iniziativa delL’app salva braccianti Come riporta l’AdnKronos, quello della cancellazione ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) È stata ribattezzata app salvaper una ragione precisa: si tratta di un’applicazione che attualmente non è ancora disponibile ma il cui scopo è quello di risolvere un problema particolarmente rilevante – soprattutto nelle regioni del sud Italia – per i manovali dell’agricoltura, ovvero quello della cancellazione indiscriminata dellecome viene descritto, lo strumento mira a fornire una protezione concreta aie al tempo che hanno impiegato per lavorare, sostituendo in tutto e per tutto un cartellino da timbrare. LEGGI ANCHE >>> «Per fare concorrenza al lavoro agricolo irregolare dobbiamo rendere conveniente regolarizzare» L’iniziativa delsalvaCome riporta l’AdnKronos, quello della cancellazione ...

