Juventus | Morata può restare ma ora spunta una nuova pretendente

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Calciomercatopuòin bianconero, ma sullo spagnolo ci sarebbe ora unaTuttosport evidenzia oggi la situazione legata ad Alvaro. Lo spagnolo sta convincendo tutti in casa Juve con le sue ultime prestazioni, tanto che Allegri starebbe spingendo per trattenerlo a Torino anche il prossimo anno. Il ragazzo resterebbe volentieri, ma non può rimanere indifferente ai rumors sul suo conto. Altro alleato dei bianconeri potrebbe essere Simeone, che non ha intenzione di dare il via libera al passaggio al Barcellona, ma che non potrebbe nulla in caso di offerta del PSG. Anche i francesi sarebbero infatti sulle tracce del numero 9. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo ...

Doveva partire, Alvaro, voleva partire, la Juve ha creato le condizioni per lasciarlo andare ma non c'erano più quelle del Barcellona per prenderlo. Se davanti ti prendono il capocannoniere del campionato e ...Sesi gioca la conferma, Dybala ha un contratto da rinnovare. Una questione che si trascina ..., conto alla rovescia per Dybala: il piano dei bianconeri Paulo Dybala © ...Dopo Vlahovic ora arriva il mese dei rinnovi per la Juventus.. “Esordio travolgente del serbo ... Dybala, vedendo lo stipendio di Vlahovic da 7 milioni, dovrà abbassare le sue pretese. Morata? Se non ...L’impatto di Vlahovic e Zakaria sulla Juventus può influire anche alla lunga sul mercato: nuovi scenari per Dybala, Morata e altri Il debutto di Vlahovic e Zakaria con la maglia della Juventus non ...