Il falso tweet di Burioni sui «troppi eventi avversi nei giovani vaccinati» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Chi naviga su Twitter dovrebbe avere abbastanza esperienza per sapere che ci sono diversi tools che permettono agevolmente – a partire da una immagine profilo e dall’inserimento di un nome utente del tutto identici agli originali – di generare dei tweet che non sono mai stati scritti. Lo si nota dalla leggera differenza di font rispetto a quello utilizzato dal social network, ma lo si può evincere anche dalla disparità delle affermazioni riportate rispetto al normale modo di esprimersi e di ragionare di un utente. Non è la prima volta, ma è successo di nuovo: un falso tweet di Burioni sta circolando sui social network e alcuni utenti lo hanno spacciato per vero. Tanto da costringere a un intervento pubblico il medico e docente del San Raffaele. LEGGI ANCHE > Anche Burioni interviene sulla bufala del ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Chi naviga su Twitter dovrebbe avere abbastanza esperienza per sapere che ci sono diversi tools che permettono agevolmente – a partire da una immagine profilo e dall’inserimento di un nome utente del tutto identici agli originali – di generare deiche non sono mai stati scritti. Lo si nota dalla leggera differenza di font rispetto a quello utilizzato dal social network, ma lo si può evincere anche dalla disparità delle affermazioni riportate rispetto al normale modo di esprimersi e di ragionare di un utente. Non è la prima volta, ma è successo di nuovo: undista circolando sui social network e alcuni utenti lo hanno spacciato per vero. Tanto da costringere a un intervento pubblico il medico e docente del San Raffaele. LEGGI ANCHE > Ancheinterviene sulla bufala del ...

Falso tweet di Burioni sulle reazioni avverse nei giovani | Giornalettismo

