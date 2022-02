Il burning plasma | la via per raggiungere la fusione nucleare

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : burning plasma

Le Scienze

Adesso, alcuni scienziati del Lawrence Livermore National Laboratory nel nord della California sono riusciti ad ottenere il "". Lo scorso anno gli esperti avevano ottenuto l'...Ricercatori del Lawrence Livermore National Laboratory sono riusciti a creare le condizioni per l'autoriscaldamento del combustibile per la fusione nucleare, il cosiddetto, un passaggio cruciale per poter sfruttare questa fonte energetica pulita e virtualmente inesauribile Due nuclei atomici si fondono per formarne un terzo, liberando una grande quantità ...The 11th ITER International School will be held from 25 to 29 July 2022, hosted by the U.S. Burning Plasma Organization, University of California at San Diego, and General Atomics. The subject of this ...The research is described in a study, ‘Burning plasma achieved in inertial fusion’, published in Nature today. An accompanying paper in Nature Physics describes how scientists were able to optimise ...