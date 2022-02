Fusione nucleare più vicina, accesa una "piccola stella" con il reattore sperimentale europeo. «Energia pulita del futuro» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La Fusione nucleare è più vicina, dopo il nuovo record del reattore sperimentale europeo Jet (Joint European Torus), che ha generato Energia pari a 59 megajoule a intervalli... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Laè più, dopo il nuovo record delJet (Joint European Torus), che ha generatopari a 59 megajoule a intervalli...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Fusione nucleare più vicina, record da test in Uk. Con il reattore sperimentale europeo Jet, ora più simile a Iter #ANSA - Agenzia_Ansa : L'energia pulita del futuro imita quanto avviene nel cuore delle stelle: il reattore sperimentale europeo Jet (Join… - repubblica : Nucleare, scienziati di Oxford annunciano una fusione da record: il metodo alternativo alla fissione e' piu' vicino - ThaiPerCaso : 11 megawatt non sono pochi: è come una piccola centrale idroelettrica. Il problema è che la #fusione per ora è rima… - SalvatoreMaior3 : RT @Agenzia_Ansa: L'energia pulita del futuro imita quanto avviene nel cuore delle stelle: il reattore sperimentale europeo Jet (Joint Euro… -