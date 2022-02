Fiorentina, Italiano su Ikoné: «Deve adattarsi e cambiare il suo modo di pensare» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’allenatore della Fiorentina Italiano ha parlato dell’ambientamento in viola di Ikoné Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, in conferenza stampa ha parlato dell’ambientamento in viola del neo acquisto Ikoné. LE PAROLE – «La cosa certa è era abituato a giocare in un modo diverso. È una questione di meccanismi, di lavorare con o senza palla rispetto a come era abituato. Siamo cercando di inserirlo. A Napoli, con gli spazi aperti, si è espresso bene. Deve solamente cambiare il suo modo di pensare, ma questo è accaduto per tutti già a Moena, serve adattamento con i compagni. Stiamo parlando di un ragazzo di grandi qualità che si sposa con il nostro modo di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’allenatore dellaha parlato dell’ambientamento in viola diVincenzo, allenatore della, in conferenza stampa ha parlato dell’ambientamento in viola del neo acquisto. LE PAROLE – «La cosa certa è era abituato a giocare in undiverso. È una questione di meccanismi, di lavorare con o senza palla rispetto a come era abituato. Siamo cercando di inserirlo. A Napoli, con gli spazi aperti, si è espresso bene.solamenteil suodi, ma questo è accaduto per tutti già a Moena, serve adattamento con i compagni. Stiamo parlando di un ragazzo di grandi qualità che si sposa con il nostrodi ...

Advertising

DiMarzio : '#CoppaItalia? Sarebbe bello un sorteggio integrale'. Le parole di #Italiano alla vigilia dei quarti tra #Atalanta… - GiovaAlbanese : #Vlahovic: 'Voglio ringraziare prima di tutto la #Fiorentina, tutti i dirigenti e in particolare #Italiano e… - _Morik92_ : Ha ringraziato la #Fiorentina, il mister Italiano e Prandelli, ha sottolineato l'accoglienza dei tifosi e del club,… - falconhamada_90 : RT @SkySport: Atalanta-Fiorentina, Italiano: 'Cabral deve migliorare, Piatek non è ancora al meglio' #SkySport #AtalantaFiorentina #Cabral… - SkySport : Atalanta-Fiorentina, Italiano: 'Cabral deve migliorare, Piatek non è ancora al meglio' #SkySport… -