Eleonora Daniele in lacrime a Storie Italiane: "Forse non avrebbe più paura". Il ricordo della conduttrice (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Grande commozione per Eleonora Daniele a Storie Italiane nel ricordare un fatto di cronaca che nel 2012 coinvolse un 15enne, il "ragazzo dai pantaloni rosa". Parlando del colore rosa, sdoganato dai concorrenti di Sanremo 2022 sul palco dell'Ariston, la conduttrice ricorda quel ragazzino che si tolse la vita perché vittima di bullismo a scuola per via del suo look. "Forse non avrebbe più paura" le sue parole tra le lacrime. Eleonora Daniele plaude il discorso di Sangiovanni contro gli attacchi social A Storie Italiane Eleonora Daniele ha affrontato uno dei temi più dibattuti dell'ultimo Festival di Sanremo: i look degli artisti in gara.

