Donnarumma | la verità sull' addio al Milan | ' Colpa mia? Ecco com' è andata'

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) La concorrenza con Keylor Navas ha pesato ed è arrivata anche qualche critica, ma adesso va tutto bene, come racconta il portiere in una lunga intervista alla 'Gazzetta dello Sport'. 'La squadra mi ...

Advertising

carmenfu_ : RT @86_longo: Questa è una verità: il Milan smise di aspettare Donnarumma nell’aprile scorso. Maldini e Massara chiusero la trattativa per… - masinusina : RT @86_longo: Questa è una verità: il Milan smise di aspettare Donnarumma nell’aprile scorso. Maldini e Massara chiusero la trattativa per… - Rossonero__1899 : RT @86_longo: Questa è una verità: il Milan smise di aspettare Donnarumma nell’aprile scorso. Maldini e Massara chiusero la trattativa per… - KunGrax : RT @86_longo: Questa è una verità: il Milan smise di aspettare Donnarumma nell’aprile scorso. Maldini e Massara chiusero la trattativa per… - TrevorSollars : RT @86_longo: Questa è una verità: il Milan smise di aspettare Donnarumma nell’aprile scorso. Maldini e Massara chiusero la trattativa per… -

Ultime Notizie dalla rete : Donnarumma verità

non ci sta a prendersi tutte le responsabilità della separazione e racconta la sua. 'Al Milan sono cresciuto come uomo e come giocatore, separarsene non è stato facile dopo tanti ......, conferme, spunti critici che hanno preservato soprattutto Stefano Pioli e Paolo Maldini nei rispettivi ruoli, nelle analisi del day after . Inter - Milan, Maignan fa dimenticare...