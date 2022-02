Dad per studenti non vaccinati, Bianchi: “La sicurezza viene dalla vaccinazione, non c’è discriminazione” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) "Non c'è discriminazione per un motivo molto semplice, perché è coerente con il punto fondante con cui abbiamo affrontato la pandemia fin dall'inizio: la sicurezza viene dalla vaccinazione". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 9 febbraio 2022) "Non c'èper un motivo molto semplice, perché è coerente con il punto fondante con cui abbiamo affrontato la pandemia fin dall'inizio: la". L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : @menestrelloxyz @gitokko @SoqquadroM @Marcella_IsBack Vediamo quanti saranno in aula... I loro ministri hanno votat… - borghi_claudio : La DAD al bambino di zero anni ?? Dopo la mancata salita al Quirinale evidentemente l'idea è riciclarsi per una fict… - OndeFunky : Siamo partiti dalla Dad dei suoi figli per arrivare alla musica e alla scrittura che gli ha salvato la vita in ques… - orizzontescuola : Dad per studenti non vaccinati, Bianchi: “La sicurezza viene dalla vaccinazione, non c’è discriminazione” - Laura45770337 : RT @valy_s: Studentessa liceale “Entro a scuola e spero che nessuno sia contagiato altrimenti finisco in DAD. Non posso fare niente e veder… -