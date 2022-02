Covid | Speranza | «Siamo in una stagione nuova» Dal Regno Unito alla Francia | ecco dove si torna ad aprire

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) «In Italiaoltre il 90 per cento di persone che hanno avuto la prima dose e con questi numeri pospermetterci di affrontare in modo diverso unadel». Sono queste le parole dei ministro Robertodopo la Conferenza congiunta dei ministri europei della Salute e degli Esteri che si è tenuta a Lione. «in un tempo nuovo del, perché Omicron ha profondamente mutato le cose e perché c’è una percentuale altissima di vaccinati. È una faseche si sta aprendo, gradualmente, un passovolta, tutti i Paesi europei stanno andando verso una gestione di una fase». Questafase, secondo, è partita ...

...da- 19. Reddito di Emergenza: nessun nuovo REm nel 2022? Ecco i contro Se il peso riconosciuto al Reddito di Emergenza dal Governo Draghi è un segnale che lascia accesa unasulla ...E penso che con questi numeri possiamo permetterci di affrontare in modo diverso una stagione nuova del'. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto, al suo arrivo al Consiglio ...Schiacciata da un lato dalla crisi economica per il drastico calo dei passeggeri e, dall'altro, dalla mancanza di personale a causa del Covid-19, l'Ente autonomo ... il normale orario di servizio. La ...Il governo tuttavia scommette su un’evoluzione positiva della situazione e martedì 8 febbraio il ministro della Salute Roberto Speranza ha ... o guarigione dal Covid. Chi non ne sarà dotato ...