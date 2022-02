Covid, oggi nel Lazio 7.996 nuovi casi positivi: numeri fortemente in calo e scendono anche i ricoveri (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Covid, Lazio. D’Amato: ”oggi nel Lazio su 24.495 tamponi molecolari e 67.125 tamponi antigenici per un totale di 91.620 tamponi, si registrano 7.996 nuovi casi positivi (-2.346), sono 40 i decessi ( = ) il dato comprende alcuni recuperi di notifiche, 2.042 i ricoverati (-30), 190 le terapie intensive (+6) e +15.576 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 8,7%. I casi a Roma città sono a quota 3.539. Superata la quota dei 13 milioni di vaccini somministrati e prosegue il calo dei ricoveri.” Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Leggi anche: Roma, l’infermiera in prima linea contro il Covid ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 9 febbraio 2022). D’Amato: ”nelsu 24.495 tamponi molecolari e 67.125 tamponi antigenici per un totale di 91.620 tamponi, si registrano 7.996(-2.346), sono 40 i decessi ( = ) il dato comprende alcuni recuperi di notifiche, 2.042 i ricoverati (-30), 190 le terapie intensive (+6) e +15.576 i guariti. Il rapporto trae tamponi è al 8,7%. Ia Roma città sono a quota 3.539. Superata la quota dei 13 milioni di vaccini somministrati e prosegue ildei.” Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Leggi: Roma, l’infermiera in prima linea contro il...

