Caso Cerciello | la chat dei carabinieri dopo l’arresto dei presunti assassini | “Fategli fare la fine di Cucchi” “Squagliateli nell’acido”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) ““, “ladi“. Erano queste le frasi che alcuniscrivevano ai colleghiGabriele Natale Hjorth, e Finnegan Lee Elder, i due giovani americani accusati dell’omicidio del vicebrigadiere MarioRega, nell’estate del 2019. Per l’omicidio diRega, Hjorth ed Elder sono stati condannati all’ergastolo in primo grado. Lecon le frasi dei militari sono state depositate nel processo a carico di Fabio Manganaro, il militare dell’Arma sotto accusa per la vicenda del bendaggio di Hjorth.dei duedel ...

... consapevoli dello stato d'animo dei colleghi diRega dopo gli arresti: "Eh ci vogliono ... "Dici che si poteva evitare?" domanda qualcuno, ma anche in questosi cerca di minimizzare: "È ...... l'assassino del vicebrigadiere MarioRega , a una misura di rigore non prevista dalla ...allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche Archiviato il...«Fategli fare la fine di Cucchi»: sono le parole choc contenute nelle chat tra i carabinieri dopo l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, per il cui omicidio sono accusati gli americani ...in questo caso specifico Christian Natale Hjort, uno dei due ventenni americani imputati nel processo per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate nella ...