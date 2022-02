Atp Dallas 2022 | il montepremi e il prize money

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ile ildell’Atp 250 di, denominato semplicemente ‘Open’ dagli organizzatori. Il torneo statunitense avrà l’onore di ospitare tennisti a stelle strisce come Taylor Fritz, John Isner, Reilly Opelka, Tommy Paul e Jenson Brooksby, sebbene non manchino i talenti esteri; tra tutti spicca Grigor Dimitrov, atleta bulgaro dotato di uno straordinario talento e un bagaglio tecnico ampio. Ilcomplessivo dell’evento americano corrisponde a 618mila e 830 euro, dei quali 91mila e 171 saranno dedicati a colui il quale alzerà infine il trofeo, con annessi 250 punti a impreziosire la cifra citata. Di seguito la distribuzione completa di premi in denaro e punti.ATP 250 ...