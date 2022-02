Amadeus Sanremo 2023, Coletta: “Ne parlerò con vertici Rai” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Prematuro parlarne adesso, bisogna lasciare sedimentare le emozioni” L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Prematuro parlarne adesso, bisogna lasciare sedimentare le emozioni” L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

trash_italiano : AMADEUS TU SEI GIÀ USCITO DALL'ARISTON. PRECISAMENTE QUANDO SEI ANDATO A RECUPERARE BUGO E MORGAN, DI NOTTE, PER LE… - _the_jackal : Siamo già al terzo cantante. di questo passo domani Amadeus presenterà Sanremo 2023. #Sanremo2022 - rtl1025 : ?? Vescovo Sanremo Vs Achille Lauro, Amadeus: 'Rispetto suo parere, ma da cattolico credente non sono stato minimame… - 0HMYME_ : RT @martibored: i maneskin oggi sono a Londra ai Brits ma una settimana fa erano a Sanremo su una golf car guidata da Amadeus e non ci sono… - hazntimseyes : RT @martibored: i maneskin oggi sono a Londra ai Brits ma una settimana fa erano a Sanremo su una golf car guidata da Amadeus e non ci sono… -