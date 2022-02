Aldo Montano e il post di Amoruso contro Manila Nazzaro, l’ex GF Vip sull’amico: “Non mi sembrano parole sue” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Anche Aldo Montano è intervenuto sul messaggio criptico di Lorenzo Amoruso che, sui social, ha di fatto aperto la crisi con la compagna Manila Nazzaro. l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è detto spiazzato dal post dell’ex calciatore, che conosce bene e dal quale non si sarebbe mai aspettato una simile presa di posizione. “Riconosco poco queste parole” lo scetticismo dello schermidore. Aldo Montano scettico su Lorenzo Amoruso: il parere dell’ex gieffino Il messaggio social di Lorenzo Amoruso riferito alla sua Manila Nazzaro continua ancora a far parlare di sé. Come un fulmine a ciel sereno, ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ancheè intervenuto sul messaggio criptico di Lorenzoche, sui social, ha di fatto aperto la crisi con la compagnaconcorrente del Grande Fratello Vip si è detto spiazzato daldelcalciatore, che conosce bene e dal quale non si sarebbe mai aspettato una simile presa di posizione. “Riconosco poco queste” lo scetticismo dello schermidore.scettico su Lorenzo: il parere delgieffino Il messaggio social di Lorenzoriferito alla suacontinua ancora a far parlare di sé. Come un fulmine a ciel sereno, ...

