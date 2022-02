Adele trionfa ai BRIT AWARDS 2022 nelle categorie | “ARTIST OF THE YEAR

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) ” L’a vincitrice di 15 Grammyè attualmente in radio con “OH MY GOD”, il nuovo singolo estratto dal suo album di inediti “30” (Columbia Records/Sony Music), certificato ORO in Italia (FIMI/GfK)! Il brano, che ha già superato 250 MILIONI di stream, ha raggiunto la TOP 10 dell’Airplay radiofonico e sta continuando a scalare la classifica! È online anche il videoclip ufficiale diretto da Sam Brown, già alla regia della sua super hit del 2010 “Rolling in the Deep”. L’energia e i movimenti al suo interno sottolineano perfettamente il tono immediato e seducente diche afferma “I know that it’s wrong, but I want to have fun”. Il video ha raggiunto 60 MILIONI di visualizzazioni, ed è visibile al seguente link:– Oh My God (Official Video) – YouTube L’album “30” è disponibile nei diversi formati: CD ...