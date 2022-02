10 febbraio Giorno del Ricordo: “opportunità di apprendimento”. Le attività in programma nella nota ministeriale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il 10 febbraio 1947, a Parigi, venivano firmati i trattati di Pace con i quali l’Istria, il Quarnaro, Zara e parte del territorio della Venezia Giulia furono assegnati alla Jugoslavia. Precedente l’annessione della Dalmazia. Il ministero dell'Istruzione con la nota 193 dell'8 febbraio presenta alle scuole le attività in programma. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il 101947, a Parigi, venivano firmati i trattati di Pace con i quali l’Istria, il Quarnaro, Zara e parte del territorio della Venezia Giulia furono assegnati alla Jugoslavia. Precedente l’annessione della Dalmazia. Il ministero dell'Istruzione con la193 dell'8presenta alle scuole lein. L'articolo .

