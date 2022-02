Variante Omicron, “è al 100%: ha sopraffatto Delta” (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Oggi in Italia abbiamo solo la Variante Omicron che ha sopraffatto Delta, e ha probabilmente raggiunto il 100%”. Così all’Adnkronos Salute Mauro Pistello, direttore Unità di virologia Azienda ospedaliera universitaria di Pisa, vicepresidente della Società italiana di microbiologia e tra i fondatori della rete di sequenziamento dell’Istituto superiore di sanità, anticipando i risultati della nuova survey dell’Istituto superiore di sanità. L’ultima, del 28 gennaio scorso, con i dati rilevati il 17 gennaio segnala Omicron al 95,8%. “Va detto che nel nostro laboratorio dovevamo analizzare una percentuale dei nuovi primi casi del 31 gennaio, ma l’incidenza è molto più bassa – spiega Pistello – quindi i casi che abbiamo analizzato sono 50 contro gli 80 studiati il 17 ... Leggi su italiasera (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Oggi in Italia abbiamo solo lache ha, e ha probabilmente raggiunto il”. Così all’Adnkronos Salute Mauro Pistello, direttore Unità di virologia Azienda ospedaliera universitaria di Pisa, vicepresidente della Società italiana di microbiologia e tra i fondatori della rete di sequenziamento dell’Istituto superiore di sanità, anticipando i risultati della nuova survey dell’Istituto superiore di sanità. L’ultima, del 28 gennaio scorso, con i dati rilevati il 17 gennaio segnalaal 95,8%. “Va detto che nel nostro laboratorio dovevamo analizzare una percentuale dei nuovi primi casi del 31 gennaio, ma l’incidenza è molto più bassa – spiega Pistello – quindi i casi che abbiamo analizzato sono 50 contro gli 80 studiati il 17 ...

