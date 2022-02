Pechino 2022, Paris: “Speravo meglio, devo alzare il mio livello in Super-G” (Di martedì 8 febbraio 2022) “Speravo di andare meglio, ho fatto fatica e la pista non era ottimale per me. Quando sbagli non va mai bene, devo tornare ad allenarmi e alzare il mio livello in Super-G”. Questo il commento di Dominik Paris dopo il Super-G maschile di sci alpino a Pechino 2022. L’altoatesino ha chiuso con un opaco 21esimo posto, mentre peggio di lui ha fatto Christof Innerhofer con la seconda uscita consecutiva dopo la discesa: “Peccato, proprio nella settimana più importante è andata così. Oggi ci ho riprovato, ma non avevo grandi sensazioni fin da subito. Ho commesso un errore, non avevo la scioltezza giusta. L’atteggiamento c’era. A me piace vivere il momento, qualche medaglia ce l’ho ma non guardo al passato. Sono dispiaciuto ... Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) “di andare, ho fatto fatica e la pista non era ottimale per me. Quando sbagli non va mai bene,tornare ad allenarmi eil mioin-G”. Questo il commento di Dominikdopo il-G maschile di sci alpino a. L’altoatesino ha chiuso con un opaco 21esimo posto, mentre peggio di lui ha fatto Christof Innerhofer con la seconda uscita consecutiva dopo la discesa: “Peccato, proprio nella settimana più importante è andata così. Oggi ci ho riprovato, ma non avevo grandi sensazioni fin da subito. Ho commesso un errore, non avevo la scioltezza giusta. L’atteggiamento c’era. A me piace vivere il momento, qualche medaglia ce l’ho ma non guardo al passato. Sono dispiaciuto ...

