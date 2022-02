Meteo martedì: fronte freddo in transito su parte d’Italia, con pioggia e neve (Di martedì 8 febbraio 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Pilotato da intense correnti settentrionali che porteranno anche venti forti sulla Penisola, il fronte freddo atteso nella giornata di lunedì interesserà solo alcune regioni stante la sua traiettoria “troppo orientale” come d’altra parte tutti i peggioramenti di stampo simile che lo hanno preceduto. Sarà dunque solo uno strappo nella maglia anticiclonica che subito dopo tenderà a ricucirsi energicamente. Le zone che maggiormente risentiranno del suo passaggio saranno il medio e basso versante Adriatico e il sud dove sono attese delle piogge, occasionalmente anche a carattere di temporale e delle nevicate fino a quote di medio alta collina in Appennino. Nulla di fatto per il Nord e per le regioni centrali tirreniche dove il tempo continuerà a mantenersi soleggiato e anzi, nonostante ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 8 febbraio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Pilotato da intense correnti settentrionali che porteranno anche venti forti sulla Penisola, ilatteso nella giornata di lunedì interesserà solo alcune regioni stante la sua traiettoria “troppo orientale” come d’altratutti i peggioramenti di stampo simile che lo hanno preceduto. Sarà dunque solo uno strappo nella maglia anticiclonica che subito dopo tenderà a ricucirsi energicamente. Le zone che maggiormente risentiranno del suo passaggio saranno il medio e basso versante Adriatico e il sud dove sono attese delle piogge, occasionalmente anche a carattere di temporale e delle nevicate fino a quote di medio alta collina in Appennino. Nulla di fatto per il Nord e per le regioni centrali tirreniche dove il tempo continuerà a mantenersi soleggiato e anzi, nonostante ...

Advertising

DPCgov : Il Bollettino di criticità e allerta meteo-idro per martedì #8febbraio ?? ?? rischio idraulico VERDE ?? rischio idrog… - RSD_studiodelta : ?? Previsioni #Meteo #ARPAE Emilia-Romagna di oggi, martedì 8 febbraio 2022 ?? - DaNotizie : RT @LeonardoPress1: Meteo per martedì 8 febbraio: Continuazione del maltempo in Polonia - DaNotizie : RT @LeonardoPress1: Meteo per martedì 8 febbraio: Continuazione del maltempo in Polonia - LeonardoPress1 : Meteo per martedì 8 febbraio: Continuazione del maltempo in Polonia -