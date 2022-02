Messaggi Vocali WhatsApp Desktop: in arrivo il nuovo lettore audio (Di martedì 8 febbraio 2022) Il mese scorso, WhatsApp ha anticipato una funzione speciale per la versione Desktop dell’app in cui un utente può riprodurre Messaggi Vocali anche se l’utente si trova in un’altra chat. L’app di Messaggistica di Meta ha introdotto questa funzionalità all’inizio di quest’anno. Ora, WhatsApp lo ha finalmente distribuito agli utenti Desktop, secondo gli ultimi rapporti. L’aggiornamento è stato confermato anche da WABEtainfo, un reporter di aggiornamenti WhatsApp molto accreditato. WhatsApp lancia il lettore audio globale WhatsApp Desktop porta il nuovo lettore audio globale Visibilità multimediale, ... Leggi su helpmetech (Di martedì 8 febbraio 2022) Il mese scorso,ha anticipato una funzione speciale per la versionedell’app in cui un utente può riprodurreanche se l’utente si trova in un’altra chat. L’app distica di Meta ha introdotto questa funzionalità all’inizio di quest’anno. Ora,lo ha finalmente distribuito agli utenti, secondo gli ultimi rapporti. L’aggiornamento è stato confermato anche da WABEtainfo, un reporter di aggiornamentimolto accreditato.lancia ilglobaleporta ilglobale Visibilità multimediale, ...

