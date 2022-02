Mascherine all’aperto: via all’obbligo dall’11 febbraio. Cosa cambierà da venerdì (Di martedì 8 febbraio 2022) Insieme alla riapertura delle discoteche, a partire da venerdì non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto. Oggi, martedì 8 febbraio, il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà un’ordinanza per eliminare questa restrizione. dall’11 febbraio in poi, qualunque sia la fascia di rischio, le Mascherine all’aperto non saranno più obbligatorie. Restano in vigore però, altre L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Insieme alla riapertura delle discoteche, a partire danon sarà più obbligatorio indossare la mascherina. Oggi, martedì 8, il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà un’ordinanza per eliminare questa restrizione.in poi, qualunque sia la fascia di rischio, lenon saranno più obbligatorie. Restano in vigore però, altre L'articolo proviene da Inews24.it.

