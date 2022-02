Lozano potrebbe tornare prima del previsto: le condizioni del messicano (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Napoli allenato da mister Luciano Spalletti è reduce da un’importantissima vittoria contro il Venezia per 2-0 (reti di Osimhen e Petagna), ottenuta allo Stadio Penzo. Grazie a questo successo i partenopei si confermano al secondo posto in classifica a quota 52 punti e ad un solo punto di differenza dalla capolista Inter (che, però, ha ancora una partita da recuperare). Una gara non tanto sofferta, ma che gli azzurri hanno sbloccato al 59esimo del secondo tempo con una prodezza di testa del numero 9 mascherato. L’assenza di Hirving Lozano sull’out di destra si è sentita abbastanza: ricordiamo che il messicano si è infortunato durante un match con la sua Nazionale, dove ha riportato una lussazione alla spalla subito ridotta. In questi giorni si è parlato tanto di un lungo periodo di stop, ma, a quanto pare, sono giunte interessanti novità per ... Leggi su optimagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Napoli allenato da mister Luciano Spalletti è reduce da un’importantissima vittoria contro il Venezia per 2-0 (reti di Osimhen e Petagna), ottenuta allo Stadio Penzo. Grazie a questo successo i partenopei si confermano al secondo posto in classifica a quota 52 punti e ad un solo punto di differenza dalla capolista Inter (che, però, ha ancora una partita da recuperare). Una gara non tanto sofferta, ma che gli azzurri hanno sbloccato al 59esimo del secondo tempo con una prodezza di testa del numero 9 mascherato. L’assenza di Hirvingsull’out di destra si è sentita abbastanza: ricordiamo che ilsi è infortunato durante un match con la sua Nazionale, dove ha riportato una lussazione alla spalla subito ridotta. In questi giorni si è parlato tanto di un lungo periodo di stop, ma, a quanto pare, sono giunte interessanti novità per ...

