La multinazionale Pfizer taglia a Catania, più di 200 senza lavoro (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Efficientamento produttivo lo chiamano alla Pfizer. Un piano da 27 milioni di euro in tre anni per dotare lo stabilimento di Catania di nuovi macchinari automatizzati, innovazione tecnologica e meccanica. Intanto, però il colosso americano licenzia. Per 130 lavoratori l'azienda farmaceutica ha comunicato la procedura di licenziamento collettivo, ad altre 80 persone invece non saranno rinnovati i contratti in somministrazione. A essere colpiti saranno i più giovani, le ultime assunzioni risalgono ad appena due anni fa. Un duro colpo per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : multinazionale Pfizer Caso Pfizer, coro di solidarietà bipartisan: "Intervenga il ministero" ... di riferire in aula sulle procedure di mobilità avviate da Pfizer, la stessa azienda "che si è ... Siamo di fronte all'ennesimo licenziamento da parte di una multinazionale a cui si sono stesi tappeti ...

Vertenza Pfizer Catania, chiesto intervento del Ministro "Nonostante i miliardi e miliardi di euro incassati con i vaccini, Pfizer ha deciso di licenziare 130 lavoratori catanesi. Intollerabile l'atteggiamento della multinazionale, l'Italia gli ha versato veri e propri pezzi del nostro PIL, e invece di investire in ricerca ...

La multinazionale Pfizer taglia a Catania, più di 200 senza lavoro | il manifesto Il Manifesto La multinazionale Pfizer taglia a Catania, più di 200 senza lavoro Questo nonostante per la multinazionale il sito di Catania «svolge un ruolo fondamentale per Pfizer, inclusa la risposta alla pandemia, la produzione di importanti medicinali iniettabili sterili e ...

Pfizer procede col riassetto dello stabilimento di Catania: 210 i lavoratori a rischio Nonostante le rassicurazioni della multinazionale, avviate le procedure per i 130 esuberi che colpiscono per anche interinali e stagionali. martedì 15 il tavolo coi sindacati ...

