(Di martedì 8 febbraio 2022) Le nomination sono capaci di sconvolgere gli animi all’interno della Casa. Così è stato ieri sera anche pere Gianluca Costantino. Al momento della nomination palese, infatti, il modello ha fatto il nome del TikToker, scatenando le ire di quest’ultimo che, oltre a essere suo amico, sta condividendo con lui anche il letto.ha, immediatamente, lamentato la cosa durante la diretta con Alfonso Signorini, ammettendo: “Alfonso devore ad aprire gli occhi, sono senza parole!“. Le parole però le ha trovate durante la prima pubblicità, quando hato contro colui che credeva fosse suo amico anche prima del reality. Io sono entrato insieme a lui e non lo avrei mai nominato, con dieci persone da nominare la sua carta neanche la vedevo. Sbaglio a fidarmi delle persone. Non ...

Advertising

zazoomblog : Gf Vip 6 nervi tesi tra Antonio Medugno e Alessandro Basciano che sbotta: “Impara l’educazione scem!” - #nervi… - IsaeChia : #GfVip 6, nervi tesi tra Antonio Medugno e Alessandro Basciano che sbotta: “Impara l’educazione, scem*!” Il TikTok… - anticipazionitv : Soleil realizza di aver perso consensi dal pubblico del #gfvip e...?? - infoitcultura : Grande Fratello Vip, l’ira di Alessandro Basciano: ''Nervi tesi, mi faccio eliminare'' - zazoomblog : GF Vip 6 crisi di nervi per Soleil dopo la sconfitta: la regia costretta a censurare - #crisi #nervi #Soleil… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip nervi

Continua la puntata del Gf6. Inella Casa sono sempre più tesi. Gli equilibri sono saltati e gli inquilini sembrano ora voler girare le spalle ai vecchi? L'articolo Gf6 LIVE: l'ex reginetta è la prima esclusa ...Intanto fuori dal GFLorenzo Amoruso è andato su tutte le furie per delle recenti dichiarazioni del soprano. A far saltare ial compagno di Manila sono state le parole pronunciate ieri da ...Le nomination sono capaci di sconvolgere gli animi all’interno della Casa. Così è stato ieri sera anche per Antonio Medugno e Gianluca Costantino. Al momento della nomination palese, infatti, il ...Scoppia la lite tra Alessandro Basciano e Antonio Medugno dopo le nomination palesi al Grande Fratello Vip. Gli animi nella casa del Grande Fratello Vip si infervorano facilmente, ed è bastata una nom ...