Fretta e furia, nomi raccapriccianti per l'operato della giustizia (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Papa Francesco dice che ogni creatura umana ha il diritto di essere perdonata. Si può dubitarne, o robustamente obiettare, se si incorre nell’apparente corollario logico per cui ogni essere umano ha il dovere di perdonare. Al contrario, la prima cosa è vera, la seconda no. L’incomprensione di questa apparente contraddizione divide malamente il mondo. Il tema è solenne, ma vediamone una piccola applicazione. C’è uno dei riparati in Francia, la cui estradizione sta così a cuore alle autorità italiane. Non l’ho mai conosciuto, si chiama Luigi Bergamin, ha 73 anni, fu condannato a 23 anni per “concorso morale” (ne scontò 7) in due omicidi attribuiti a Cesare Battisti, con le attenuanti dovute al riconoscimento che aveva ripudiato la sua militanza armata. Aveva allora 29 anni, ne sono trascorsi 44 dai fatti, 32 dall’ultima sentenza. Per 44 anni, quasi i due terzi della ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Papa Francesco dice che ogni creatura umana ha il diritto di essere perdonata. Si può dubitarne, o robustamente obiettare, se si incorre nell’apparente corollario logico per cui ogni essere umano ha il dovere di perdonare. Al contrario, la prima cosa è vera, la seconda no. L’incomprensione di questa apparente contraddizione divide malamente il mondo. Il tema è solenne, ma vediamone una piccola applicazione. C’è uno dei riparati in Francia, la cui estradizione sta così a cuore alle autorità italiane. Non l’ho mai conosciuto, si chiama Luigi Bergamin, ha 73 anni, fu condannato a 23 anni per “concorso morale” (ne scontò 7) in due omicidi attribuiti a Cesare Battisti, con le attenuanti dovute al riconoscimento che aveva ripudiato la sua militanza armata. Aveva allora 29 anni, ne sono trascorsi 44 dai fatti, 32 dall’ultima sentenza. Per 44 anni, quasi i due terzi...

