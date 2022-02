FI | Gasparri | trasporti | subito iniziative a sostegno aziende private

Leggi su romadailynews

(Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. – “L’epidemia diminuisce ma non sparisce, il turismo non riprende e ne subisce pesantemente le conseguenze il settore del trasporto in una città d’arte come Roma”. Così il senatore Mauriziocoordinatore romano di Forza Italia partecipando questa mattina alla protesta in Piazza della Bocca della Verità dei comitati del trasporto privato. “C’è bisogno di prorogare interventi come prestiti garantiti e moratorie sui pagamenti di mutui e leasing, vanno bloccati eventuali pagamenti pregressi e destinati fondi per i ristori, sperando che la primavera ci riporti la vita, il turismo e il lavoro che oggi manca.” “Bisogna far arrivare vive a questa scadenza le imprese e di questo anche il governo si deve fare carico. Noi come Forza Italia ci faremo promotori di concreteperché chi non ha incassi non può pagare le scadenze.” “Ho ...