Delia Duran prima finalista Grande Fratello Vip, 40a puntata: percentuali e nominati (Di martedì 8 febbraio 2022) A distanza di una settimana, ieri ha fatto ritorno il Grande Fratello Vip con la sua 40esima puntata come sempre ricca di emozioni e colpi di scena. Il televoto questa volta era stato aperto per decretare il primo finalista dell'edizione. In nomination c'erano quattro nomi: Delia Duran, Davide Silvestri, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli.

