Da venerdì niente obbligo di mascherine all'aperto in tutta Italia Non solo in zona bianca (Di martedì 8 febbraio 2022) Il sottosegretario Costa lo ha confermato ieri. Non solo in zona bianca ma in tutta Italia, dall'11 febbraio, via l'obbligo di mascherine all'aperto. Andranno comunque portate con sé. Per particolari contesti andranno indossate, come ad esempio in caso di assembramento o per assistere a manifestazioni sportive.

TV8it : Indagini, misteri, suspense… Ma niente paura! A grande richiesta sono tornati i thriller del ciclo Ombre d’inverno… - dallaAallaZip : Stop alle #Mascherine all'aperto in tutta #Italia. Oggi arriva la nuova ordinanza del #Governo che eliminerà quest'… - MarioAbbruzzese : Niente più mascherine …… La decisione è presa: da VENERDÌ in tutta Italia non ci sarà più l’obbligo di indossare la… - infoitinterno : Molise, da venerdì niente più mascherine all'aperto e riaprono anche le discoteche - CMarziane : RT @byoblu: ?? PANGEA GRANDANGOLO ?? OGNI VENERDÌ ALLE 20:30 Dello schieramento ucraino non fa parola il #mainstream, che parla solo dello… -