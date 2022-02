Coppa Italia, quarti di finale: Inter-Roma apre il programma delle sfide (Di martedì 8 febbraio 2022) Siamo arrivati al terzultimo atto della Coppa Italia con i quarti di finale che si disputeranno in questa settimana molto importante che metterà di fronte squadre importanti della nostra Serie A. Il primo match a scendere in campo sarà quello del Giuseppe Meazza in San Siro, dove i padroni di casa dell’Inter affronteranno un’arrabbiata Roma dell’ex Josè Mourinho: i nerazzurri hanno avuto la meglio, nel turno precedente, dell’Empoli per 3-2, mentre i giallorossi hanno eliminato 3-1 il Lecce, unica superstite della Serie B. Nella giornata di domani, invece, sarà ancora il Meazza ad accendere le luci sulla Coppa Italia, quest’anno sponsorizzata da Frecciarossa: il Milan, che nel turno precedente si è sbarazzato del Genoa 3-1, ospita la Lazio che ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) Siamo arrivati al terzultimo atto dellacon idiche si disputeranno in questa settimana molto importante che metterà di fronte squadre importanti della nostra Serie A. Il primo match a scendere in campo sarà quello del Giuseppe Meazza in San Siro, dove i padroni di casa dell’affronteranno un’arrabbiatadell’ex Josè Mourinho: i nerazzurri hanno avuto la meglio, nel turno precedente, dell’Empoli per 3-2, mentre i giallorossi hanno eliminato 3-1 il Lecce, unica superstite della Serie B. Nella giornata di domani, invece, sarà ancora il Meazza ad accendere le luci sulla, quest’anno sponsorizzata da Frecciarossa: il Milan, che nel turno precedente si è sbarazzato del Genoa 3-1, ospita la Lazio che ha ...

