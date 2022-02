Como | l' anziana trovata morta in casa e altri casi simili

(Di martedì 8 febbraio 2022) Marinella Beretta non aveva parenti e i vicini credevano si fosse trasferita per la pandemia. Ma vicende come la sua sono frequenti, tra gli anziani soli

morta ritrovata sulla sedia in cucina dopo due anni: la macabra ...... dopo aver bussato a vuoto, l'uomo ha trovato l'priva di vita adagiata su una poltrona in salotto. Marinella Beretta, 70 anni, originaria di Erba, ma da sempre residente a, era deceduta ...«Quello che è accaduto alla signora Marinella Beretta a Como, la solitudine dimenticata ... Secondo una ricerca dei sindacati confederali dei pensionati su mille anziani tra 65 e 85 anni che vivono in ...in una villetta alle porte di Como. Per due anni nessuno l'ha disturbata. Non un venditore di pentole, un vicino di casa, un parente alla lontana. Nessuno. Marinella era la solitudine fatta persona.