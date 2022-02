Claudio Baglioni a Brindisi è costretto a fare il concerto col cappotto non pensavo di venire in settimana bianca

(Di martedì 8 febbraio 2022)ha fatto uncol sold out del Verdi a. «Sono contento di essere qui, una città gioiosa già nel nome». Poi con garbo e ironia ha lamentato il freddo sul palco, avvertito anche in platea dove la gente ha seguito lo spettacolo con i cappotti. Tra una canzone e l’altra

Advertising

radiocalabriafm : CLAUDIO BAGLIONI - IL MIO MONDO (MP3) - rosy131090 : Si è trasformato in Claudio Baglioni #uominiedonne - twittamiAndrea : #TaliEQuali Al termine delle 8 esibizioni, classifica. Il vincitore sfiderà nel Torneo: Lady Gaga, Claudio Baglion… - saltasullavita : Le scuse del sindaco a Claudio Baglioni - tonyassante1970 : RT @saltasullavita: Claudio Baglioni fa tappa al Petruzzelli -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Baglioni

Il Fatto Quotidiano

Un classico post social, magari per Facebook o Instagram, queste parole firmatee Con tutto l'amore che posso: "Amore mio, ma che gli hai fatto tu a quest'aria che respiro e come fai ...... a Riccardo Cocciante, Alex Britti, Gigi D'Alessio, Gino Paoli, Giorgia, Andrea Bocelli, Renato Zero,, Elisa, Laura Pausini, Roger Waters, Carlo Verdone, Giuseppe Tornatore, Nicola ...Uno era stato Claudio Baglioni. Nel 1993 con gli “Gli spari sopra”, altro disco di grande successo, con oltre un milione di copie vendute, arrivano altre esplosive esibizioni “live” che ...Nel 2019, anno del Baglioni-bis vinto da Mahmood con “Soldi", c'era stato un calo del traffico dell'8%. Nel 2018, il primo Sanremo condotto da Claudio Baglioni, vinto da Ermal Meta e Fabrizio Moro con ...