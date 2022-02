Cerveteri, al via le iscrizioni al laboratorio teatrale “E adesso parliamo di te…” (Di martedì 8 febbraio 2022) Cerveteri – Sono aperte le iscrizioni per il laboratorio di teatro partecipato gratuito “E adesso parliamo di te…” organizzato da Le Odìssere Teatro, in collaborazione con CDM-Campo di Mare Teatro Festival e il Comune di Cerveteri, all’interno del progetto sostenuto dalla Regione Lazio attraverso il fondo Por Fse Lazio 2014/20. Il percorso formativo, previsto da febbraio a giugno 2022, sarà condotto da Odette Piscitelli Leoni (attrice, formatrice, direttrice artistica di Le Odìssere Teatro) e Paola Giglio (attrice, formatrice, drammaturga) e coinvolgerà cittadine e cittadini, studentesse e studenti, senza limiti di età e/o formazione residenti nel territorio di Cerveteri, Ladispoli e comuni limitrofi. Le attività inizieranno il giorno 25 febbraio 2022, tutti i venerdì ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 8 febbraio 2022)– Sono aperte leper ildi teatro partecipato gratuito “Edi te…” organizzato da Le Odìssere Teatro, in collaborazione con CDM-Campo di Mare Teatro Festival e il Comune di, all’interno del progetto sostenuto dalla Regione Lazio attraverso il fondo Por Fse Lazio 2014/20. Il percorso formativo, previsto da febbraio a giugno 2022, sarà condotto da Odette Piscitelli Leoni (attrice, formatrice, direttrice artistica di Le Odìssere Teatro) e Paola Giglio (attrice, formatrice, drammaturga) e coinvolgerà cittadine e cittadini, studentesse e studenti, senza limiti di età e/o formazione residenti nel territorio di, Ladispoli e comuni limitrofi. Le attività inizieranno il giorno 25 febbraio 2022, tutti i venerdì ...

Big_Notizie : #Calcio, una giornata dal segno X per le locali in #Eccellenza #Civitavecchia #Ladispoli #Cerveteri… - OrticaWeb : Cerveteri, incidente in via del Sasso: muore un 36enne del posto - hurticinum : La Via degli Inferi Way to the Underworld, Cerveteri's Necropolis of B... - Big_Notizie : Calcio, il Parioli passa a Cerveteri 3-2 -