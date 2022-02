Calcio | Giovinco firma con la Samp | ' sono felicissimo di tornare in Serie A'

(Di martedì 8 febbraio 2022) Genova, 8 feb. - (Adnkronos) - Sebastianha appena lasciato la sede delladoria. "Haito? Sì, è tutto fatto,", ha detto il nuovo attaccante blucerchiato. "contento per il ritorno inA. Un saluto ai tifosi della, non vedo l'ora di poter fare domani il primo allenamento". L'accordo trae il club blucerchiato sarà valido fino al termine della stagione.

