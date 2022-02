(Di martedì 8 febbraio 2022) Ancora rincari per i carburanti. Secondo le rilevazioni del Mite, nella media della scorsa settimana ildellaverde in modalità self è salito a 1,819al litro con un aumento di 2,...

Advertising

MediasetTgcom24 : Caro carburanti: in 20 anni raddoppiato il prezzo del gasolio, benzina +81% #carburanti - Italian : Benzina: prezzo settimanale a 1,819 euro, massimo da 2012 - francesco_1167 : RT @MediasetTgcom24: Benzina, prezzo settimanale a 1,819 euro: ai massimi dal 2012 #ottobre2012 #mite #2012 #marzo2013 #lunedì https://t.c… - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Benzina, prezzo settimanale a 1,819 euro: ai massimi dal 2012 #ottobre2012 #mite #2012 #marzo2013 #lunedì https://t.c… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Benzina, prezzo settimanale a 1,819 euro: ai massimi dal 2012 #ottobre2012 #mite #2012 #marzo2013 #lunedì https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Benzina prezzo

Ancora rincari per i carburanti . Secondo le rilevazioni del Mite, nella media della scorsa settimana ildellaverde in modalità self è salito a 1,819 euro al litro con un aumento di 2,26 centesimi rispetto alla settimana precedente. In salita anche ildel diesel che, con un rialzo ......turboVolkswagen Taigo R - Line In Italia è proposta con tre motorizzazioni turbo... il nuovo SUV Coupé elettrico sportivo Volkswagen Taigo è in vendita a undi listino di 22.600 ...La Cooper D a cinque porte e la Cooper D Clubman vengono proposte con un motore diesel mentre la Cooper a tre porte con un propulsore a benzina. Arrivano ai prezzi, la Mini Cooper Brick Lane Edition ...(Adnkronos) – Nuovo giro di rialzi per i prezzi di benzina e gasolio, sotto la spinta dei forti aumenti delle quotazioni dei prodotti raffinati mentre il Brent scende sotto i 92 dollari al barile.