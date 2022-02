Barù si dichiara nella notte: Jessica o Delia? Il video spiazza (Di martedì 8 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Barù dopo la puntata di ieri del Gf Vip sembra aver finalmente preso una decisione, nella notte arriva l’inaspettata dichiarazione. Sono passate solo poche ore dalla messa in onda della scorsa puntata del Grande Fratello Vip che ha decretato il nome della prima finalista, ovvero Delia, forse il nome che nessuno si sarebbe mai aspettato. Leggi su youmovies (Di martedì 8 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima,sua versione originale, sul sito YouMovies.dopo la puntata di ieri del Gf Vip sembra aver finalmente preso una decisione,arriva l’inaspettatazione. Sono passate solo poche ore dalla messa in onda della scorsa puntata del Grande Fratello Vip che ha decretato il nome della prima finalista, ovvero, forse il nome che nessuno si sarebbe mai aspettato.

GF Vip, Alex Belli chiede rispetto ma Delia Duran chiude le porte: 'Sono libera, non sono sposata' La Duran dichiara di essere entrata nella casa anche con l'obbiettivo di potersi conoscere meglio, cosa che ammette di star facendo molto bene. Ritornando a parlare di Barù sottolinea di trovarlo ...

