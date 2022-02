**Ambiente: P.Chigi, giornata storica, paese sceglie via sostenibilità** (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Dal Parlamento via libera all'inserimento della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nella Costituzione. È una giornata storica per il paese che sceglie la via della sostenibilità e della resilienza nell'interesse delle future generazioni". Si legge nell'account twitter di palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Dal Parlamento via libera all'inserimento della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nella Costituzione. È unaper ilchela via della sostenibilità e della resilienza nell'interesse delle future generazioni". Si legge nell'account twitter di palazzo

Advertising

Palazzo_Chigi : Dal Parlamento via libera all’inserimento della tutela dell’#ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nella… - PaganiAurelio : @Palazzo_Chigi Ma che cazzo c’entra la #resilienza con la tutela dell’ambiente..? Ma li fate scrivere agli stagisti scemi sti post..???? - rxhalr : @Palazzo_Chigi Peccato che non gliene importa niente a nessuno. Abolite il green pass e scusatevi per tutti i crimi… - RobertoSignore7 : RT @ilaborletti: Oggi in Italia la luce si è accesa sull’#Ambiente ! Noi del @Fondoambiente da 50 anni ci battiamo perché quella luce non… - ilaborletti : Oggi in Italia la luce si è accesa sull’#Ambiente ! Noi del @Fondoambiente da 50 anni ci battiamo perché quella lu… -