Ucraina, Biden avverte Russia: “Se invade non ci sarà più Nord Stream 2” (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Se ci sarà un’invasione russa dell’Ucraina, con “tank e truppe che attraversano il confine, non ci sarà più Nord Stream 2, noi vi metteremo fine”. E’ quanto ha detto Joe Biden rispondendo a una domanda durante al conferenza stampa con Olaf Scholz sul gasdotto che dovrebbe portare il gas russo in Germania. “Vi prometto che lo faremo”, ha ripetuto Biden, mentre Scholz da parte sua, in inglese, ha assicurato che “saremo uniti, agiremo uniti e faremo tutti i passi necessari”. “La Germania con gli Stati Uniti, insieme ai nostri alleati e partner, stiamo lavorando intensamente per cercare una soluzione diplomatica a questa situazione, e la diplomazia è la strada migliore, compreso per la Russia, secondo noi”, ha sottolineato quindi ... Leggi su italiasera (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Se ciun’invasione russa dell’, con “tank e truppe che attraversano il confine, non cipiù2, noi vi metteremo fine”. E’ quanto ha detto Joerispondendo a una domanda durante al conferenza stampa con Olaf Scholz sul gasdotto che dovrebbe portare il gas russo in Germania. “Vi prometto che lo faremo”, ha ripetuto, mentre Scholz da parte sua, in inglese, ha assicurato che “saremo uniti, agiremo uniti e faremo tutti i passi necessari”. “La Germania con gli Stati Uniti, insieme ai nostri alleati e partner, stiamo lavorando intensamente per cercare una soluzione diplomatica a questa situazione, e la diplomazia è la strada migliore, compreso per la, secondo noi”, ha sottolineato quindi ...

