Tarquinia | multe con l’Autoscan | scoppia la polemica

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 7 febbraio 2022)– “Apprendiamo dalla stampa che negli ultimi giorni numerose sanzioni per infrazione del codice della strada sono state recapitate a diversi cittadini attraverso l’utilizzo dell’apparecchio c.d. “autoscan” – lo comunicano in una nota Pd, M5s e Autonomi di sinistra. “Posto che nessuno di noi è contrario al rispetto delle regole, tutt’altro, non si può non constatare che nell’attuale situazione un tale “accanimento” paia del tutto paradossale, dal momento chenon solo ha degli evidenti problemi con i parcheggi (che sicuramente non sono migliorati con le chiusure del centro storico), ma anche numerosi stalli indisponibili a causa di scelte opinabili di questa stessa amministrazione (e sulle quali abbiamo molto da dire: dai moduli scolastici, ancora presenti, al nuovo parcheggio dell’ospedale, che aumenterà la capienza auto di un numero ...