Snowboard, Pechino 2022: Max Parrot, dal linfoma di Hodgkin all’oro olimpico. Una bella storia (Di lunedì 7 febbraio 2022) Potrebbe diventare una delle storie più belle di queste Olimpiadi, quella che coinvolge il canadese Max Parrot, oro olimpico nello slopestyle nella mattina italiana. Non c’è soltanto il raggiungimento di un obiettivo sportivo, ma anche la rivincita personale di una persona che aveva visto in faccia cose molto brutte. In particolare, il riferimento è al linfoma di Hodgkin. Il fatto che questa malattia sia una delle sfide più conosciute, e dunque con più possibilità di essere combattute, non significa che sia facile da affrontare. Anzi. L’argento olimpico di PyeongChang si era dovuto fermare a dicembre proprio nel 2018. Snowboard, Pechino 2022: Max Parrot d’oro nello slopestyle. Emiliano Lauzi spettacolare quinto Tutta questa ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) Potrebbe diventare una delle storie più belle di queste Olimpiadi, quella che coinvolge il canadese Max, oronello slopestyle nella mattina italiana. Non c’è soltanto il raggiungimento di un obiettivo sportivo, ma anche la rivincita personale di una persona che aveva visto in faccia cose molto brutte. In particolare, il riferimento è aldi. Il fatto che questa malattia sia una delle sfide più conosciute, e dunque con più possibilità di essere combattute, non significa che sia facile da affrontare. Anzi. L’argentodi PyeongChang si era dovuto fermare a dicembre proprio nel 2018.: Maxd’oro nello slopestyle. Emiliano Lauzi spettacolare quinto Tutta questa ...

