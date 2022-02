Short track, Pechino 2022: Arianna Fontana in Finale con il miglior tempo nei 500 metri! Eliminata Arianna Valcepina (Di lunedì 7 febbraio 2022) Arianna Fontana in lotta per le medaglie nei 500 metri dello Short track di queste Olimpiadi Invernali di Pechino (Cina). La campionessa valtellinese ha dato spettacolo nel corso delle semifinali che sono andate in scena sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium. Fontana, impegnata nella prima heat, ha lasciato sfogare la canadese Kim Boutin e con irrisoria facilità si è presa la vetta sul finire della prova, con un sorpasso all’esterno magistrale. L’azzurra ha stabilito, inoltre, con il crono di 42.387 il miglior tempo delle semifinali a dimostrazione della sua condizione. Nell’atto conclusivo ci sarà anche Boutin (42.664) che sul filo di lana ha preceduto la russa Elena Seregina (42.685). Niente da fare, invece, per ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022)in lotta per le medaglie nei 500 metri dellodi queste Olimpiadi Invernali di(Cina). La campionessa valtellinese ha dato spettacolo nel corso delle semifinali che sono andate in scena sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium., impegnata nella prima heat, ha lasciato sfogare la canadese Kim Boutin e con irrisoria facilità si è presa la vetta sul finire della prova, con un sorpasso all’esterno magistrale. L’azzurra ha stabilito, inoltre, con il crono di 42.387 ildelle semifinali a dimostrazione della sua condizione. Nell’atto conclusivo ci sarà anche Boutin (42.664) che sul filo di lana ha preceduto la russa Elena Seregina (42.685). Niente da fare, invece, per ...

Advertising

ItaliaTeam_it : ????????????????????????, ??????????????????????????! ?? In finale il quartetto formato da Martina Valcepina, Arianna Fontana, Andrea Cassin… - ItaliaTeam_it : Quarti, semifinale e finale. Un percorso d’argento per la staffetta mista di short track #ItaliaTeam! ???? GRANDISS… - Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA E' LEGGENDA! ?????? Con 9 medaglie Olimpiche, è lei l'atleta più medagliata nella storia dello short… - BiLLiE_7 : Ma levate il fiasco ai giudici dello short track #Beijing2022 #ShortTrack - OA_Sport : #SHORTTRACK Arianna Fontana approda in Finale per le medaglie nei 500 metri: l'azzurra con il miglior tempo di acce… -