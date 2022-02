Advertising

sportli26181512 : Sconcerti a CM: 'Juve fuori dalla corsa scudetto, su Osimhen abbiamo fatto tutti un errore. Non credo a Mourinho':… - cmdotcom : Sconcerti a CM: '#Juve fuori dalla corsa scudetto, su #Osimhen abbiamo fatto tutti un errore. Non credo a #Mourinho… - LALAZIOMIA : Sconcerti a CM: 'Juve fuori dalla corsa scudetto, su Osimhen abbiamo fatto tutti un errore. Non credo a Mourinho' - infoitsport : Un cappuccino con Sconcerti: Vlahovic, un solo giocatore ha cambiato la Juve. Squadra, tifosi e società hanno ritro… - infoitsport : Sconcerti: “Rimonta scudetto della Juve? I dati dicono il contrario” -

Ultime Notizie dalla rete : Sconcerti Juve

Commenta per primo, l'abbiamo visto: Vlahovic è già un fattore, ma lapuò davvero tornare in corsa per lo scudetto? 'No, e provo a spiegarlo. In tre mesi esatti, dal 5 novembre 2021 al 6 febbraio 2022, è ...Marioper il 'Corriere della Sera'verona Non c'è dubbio che Vlahovic sia una grande differenza e che accanto a giocatori fini come Dybala e Morata possa dare ancora di più. È sicuro anche ...Sconcerti, l'abbiamo visto: Vlahovic è già un fattore, ma la Juve può davvero tornare in corsa per lo scudetto? «No, e provo a spiegarlo. In tre mesi esatti, dal 5 novembre 2021 al 6 febbraio 2022, è ...(Juve Dipendenza) Intanto salterà i quarti di coppa Italia contro il Sassuolo e il match di campionato contro l'Atalanta Il capitano bianconero è uscito ad un quarto d'ora dal termine della sfida con ...