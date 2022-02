Sci alpino, pagelle Gigante Pechino 2022: Federica Brignone si conferma 4 anni dopo, Hector degna vincitrice (Di lunedì 7 febbraio 2022) E’ arrivata la prima medaglia dello sci alpino per l’Italia alle Olimpiadi di Pechino 2022. Federica Brignone ha conquistato l’argento in Gigante dietro alla svedese Sara Hector, dominatrice della stagione. Bronzo per la svizzera Lara Gut-Behrami in una gara che ha visto anche la debacle di Shiffrin e Vlhova. Qui di seguito le pagelle Sara Hector 10: vincere quando sei la principale favorita e la donna da battere è sempre molto difficile. Un oro meritato anche per la stagione di Coppa del Mondo, che l’ha vista trionfare per tre volte e salire sul podio in altre due circostanze. Una prima manche fenomenale ed una seconda in gestione, come solo le campionesse sanno fare. Un titolo olimpico che la Svezia attendeva dal ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) E’ arrivata la prima medaglia dello sciper l’Italia alle Olimpiadi diha conquistato l’argento indietro alla svedese Sara, dominatrice della stagione. Bronzo per la svizzera Lara Gut-Behrami in una gara che ha visto anche la debacle di Shiffrin e Vlhova. Qui di seguito leSara10: vincere quando sei la principale favorita e la donna da battere è sempre molto difficile. Un oro meritato anche per la stagione di Coppa del Mondo, che l’ha vista trionfare per tre volte e salire sul podio in altre due circostanze. Una prima manche fenomenale ed una seconda in gestione, come solo le campionesse sanno fare. Un titolo olimpico che la Svezia attendeva dal ...

