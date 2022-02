Rubò Gratta e Vinci | scarcerato il tabaccaio napoletano Ecco perchè

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 7 febbraio 2022)il. per lui disposti gli arresti domiciliari in attesa del processo Gaetano Scutellaro, è ildi Napoli, che lo scorso settembreun «» da mezzo milione a un’anziana e fuggi via dalla tabaccheria. Per questo motivo l’uomo fu rintracciato mentre tentava la fuga in un paese estero e arrestati. Oggi, Gaetano Scutellaro è statograzie ad unna perizia psichiatrica, effettuata su richiesta dal giudice. La perizia ha stabilito che al momento de furto, l’uomo era «parzialmente incapace di intendere e di volere». Leggi anche: LILIANA SEGRE SULLA SHOAH: “OGGI LE COSE SONO COSÌ POCO CAMBIATE” La testi dell’avvocato ...